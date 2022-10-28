Американська сторона передасть ще більше боєприпасів для HIMARS та артилерії, озброєння і техніки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.

Про це він повідомив в Telegram.

"Новий пакет військової допомоги від США для України на суму 275 млн доларів. Ще більше боєприпасів для HIMARS і артилерії, озброєння і техніки", – написав він.

Єрмак подякував США, зазначивши, що Росія "боїться сучасної зброї в руках українських воїнів".

Офіційну заяву про новий пакет військової допомоги було озвучено в Пентагоні на брифінгу.

Західна зброя для України: що передадуть США

У новому пакеті військової допомоги Україні від Штатів значаться:

боєприпаси для HIMARS;

500 снарядів високоточної керованої артилерії;

системи дистанційного протитанкового мінування;

легкі транспортери HMMWV;

стрілецька зброя та боєприпаси.

Новий пакет військової допомоги від США: що ще відомо

Раніше повідомлялося, що у цьому пакеті немає великих нових озброєнь.

Допомога США в основному буде спрямована на поповнення запасів боєприпасів для вже наявних систем озброєння, зокрема, для HIMARS.

За даними джерел, нова військова допомога надійшла після застосування заходів для того, щоб передана Україні зброя не потрапила до рук російських військ.