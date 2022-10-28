Чиновники повідомили про це на умовах анонімності, щоб обговорити деталі ще не оприлюдненого пакету.

Пентагон відправляє Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб підтримати зусилля по витісненню російських військ з ключових районів на півдні з наближенням зими.

Про це журналістам заявили на умовах анонімності офіційні особи США в четвер. У новому пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п'ятницю, немає великих нових озброєнь. Натомість допомога США в основному спрямована на поповнення запасів тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєння, у тому числі для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.

Чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити деталі ще не оприлюдненого пакету.

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Нова допомога, за даними джерел, надійшла після того, як федеральні чиновники оприлюднили зусилля уряду США щодо забезпечення того, щоб зброя, передана Україні, не потрапила в руки російських військ, їх маріонеток або інших екстремістських груп. У плані, оприлюдненому Держдепартаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної війни.

Допомога США Україні: деталі

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США регулярно виділяють нашій країні фінансову та військову допомогу.

Так, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділили на допомогу Україні понад $25 млрд.

1 жовтня Байден підписав закон "продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який раніше підтримали обидві палати Конгресу - Палата представників і Сенат, про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі понад $12,3 млрд.

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