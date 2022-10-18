За словами міністра, цей пакет допоможе Україні "значно підвищити обороноздатність проти російської агресії".

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми дуже вдячні уряду Італійської Республіки та міністру оборони Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги", - зазначив він.

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За словами Резнікова, цей пакет допоможе Україні "значно підвищити обороноздатність проти російської агресії".

Водночас, міністр не уточнив, про яку саме суму йдеться.

Підтримка України Італією: деталі

Політик Джорджа Мелоні з вкрай правої партії, яка має стати наступним прем'єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни.

Зазначимо, що напередодні Зеленський привітав Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Він зазначив, що Україна розраховує на плідну співпрацю з новим італійським урядом".

Як відомо, з початку війни Мелоні рішуче підтримувала постачання Україні зброї для самооборони і обіцяла підтримувати політику Заходу, спрямовану проти агресії Росії.

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