Під час атаки "мобіки" нібито саме сіли святкувати.

У новорічну ніч Збройні сили України завдали ударів по будівлі ПТУ у передмісті Донецька із застосуванням HIMARS. Там базувалися сотні російських мобіків. У "ДНР" удари підтвердили, але кількість загиблих приховують.

Як повідомляє російський Telegram-канал "База", першими дані про розгром бази "мобіків" поширили російські воєнкори та окупаційні пабліки. Удар по базі мобілізованих завдали опівночі, коли окупанти сіли за новорічний стіл.

Факт удару по будівлі ПТУ у Макіївці підтвердив "заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов.

Відео дня

"Місцеві повідомляють, що удару було завдано рівно о 00:01 за нашим часом. За моїми даними, противник вкотре застосував американську РСЗВ HIMARS. Сподіваюся, що винні, які ухвалювали рішення щодо використання цього об'єкта, будуть покарані", - написав Безсонов.

Втім, бойовик так і не назвав кількість ліквідованих окупантів внаслідок вдалої атаки. Тему втрат окупаційних військ він взагалі вирішив оминути.

Фактично так само поводяться і російські воєнкори. Повідомляючи про розгром бази "мобіків" у Макіївці вони зазначають, що втрати незначні. Наприклад, воєнкор телеканалу "Росія" Олександр Сладков запевняє, що не знає кількості вбитих, але зазначає, що це "двоє, троє вбитих, хоча говорять набагато більше".

Блогер Борис Рожин повідомив про "значну" кількість загиблих та поранених, додавши, що "увечері завали ще розбирали".

У Z-каналах і каналах російських воєнкорів дані відрізняються від кількох до 50-70 осіб. У Міноборони Росії цю інформацію наразі не коментували.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні "мобіків".

"В Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменш треба додавати втрати родин офіцерів та командирів", - написав Андрющенко у Telegram.

Розгром бази "мобіків" у Макіївці: що відомо

В новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранено. За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

У СтратКомі зазначили, що "Санта спакував у мішки близько 400 трупів "через "необережне поводження з нагрівальними приладами".

Вас також можуть зацікавити новини: