На момент знищення окупанти знаходилися у будівлі ПТУ-19.

В новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранено.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, удару було завдано по скупченню мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.

Зазначається, що мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).

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"В результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів", – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ще близько 300 окупантів отримали поранення різного ступеню важкості, зазначають в Страткомі.

Новорічні удари ЗСУ по російських окупантах

Всю ніч російські загарбники тероризували України, зокрема, атакували Київщину десятками дронів-камікадзе і обстріляли Херсон, пошкодивши дитячу лікарню.

Збройні Сили України теж у новорічну ніч не залишили окупантів без "подарунків". Зокрема, "палкі, гарячі подарунки від України з любов'ю" загарбники отримували від захисників Бахмута на Донеччині.

За день 31 грудня українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників. За добу ЗСУ вдалося ліквідували понад 750 російських окупантів.

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