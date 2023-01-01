Підрозділи Сил оборони завдали 13 ударів по районах скупчення загарбників, уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Окупанти продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку, на Херсонському перегруповують війська.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Противник, який тільки за вчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському – перегруповує війська – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти у Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Крім того, на Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії ворога постраждали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Білогорівки, Соледара, Бахмута та Майорська.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів.

У Генштабі також повідомляють, що українська авіація завдала 13 ударів по районах скупчення загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки супротивника.

Бої за Бахмут

Росіяни вже кілька місяців намагаються взяти Бахмут, але до Нового року вони не змогли цього зробити. Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер". Пригожин кидає своїх найманців "на м'ясо". Поле бою вкрите тілами загарбників.

Аналітики ISW впевнені, що сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені. Події можуть наближатися до кульмінації.

У ЗСУ підтвердили, що окупаційні війська РФ після активних бойових дій на Бахмутському напрямку потребують оперативної паузи, однак керівництво Росії не дозволить своїй армії цього зробити.

Попри те, що Росія не визнає колосальні втрати на війні, очільник ПВК "Вагнер" раптово засвітився на "складі" трупів вбитих "вагнерівців". На деяких кадрах він позує на тлі куп з тілами.

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