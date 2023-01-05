Росіяни оприлюднювали подібні повідомлення й раніше. Це - частина дезінформаційної кампанії Путіна.

У Білому дому заявляють, що не мають підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні систему HIMARS, поставлену Америкою. Про це повідомляє The Hill.

Міністерство оборони Росії у вівторок, 3 січня, у своєму звіті заявило, що унаслідок ракетних та авіаційних ударів на сході України знищили "дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі під час розмови з журналістами сказав у середу: "Я бачив заяви росіян про те, що вони вразили систему HIMARS, і у відповідь на це у нас немає інформації, щоб підтвердити це".

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Кірбі додав, що росіяни публікували подібні звіти й раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії Володимира Путіна, яка малює більш ніж 10-місячний напад Росії на Україну як "оборонну воєнну операцію".

"Давайте будемо абсолютно відвертими. Це війна Росії проти України. І Путін може стверджувати скільки завгодно, що це якась боротьба проти Заходу, це екзистенціально для його безпеки, це США проти Росії, це НАТО проти Росії — ми всі знаємо, що це абсолютна нісенітниця", — сказав Кірбі.

Заяви Міноборони РФ про знищення HIMARS

У Міноборони РФ придумали, що змогли знищити аж п'ять пускових американських установок систем залпового вогню HIMARS. Так, спочатку у російському відомстві заявили про "знищення" однієї пускової установки HIMARS, але згодом заявили про ще чотири.

За версією росіян, один HIMARS вони знищили на базі "мобіків" у Макіївці, ще чотири - нібито у Дружківці.

Нагадаємо, після отримання Україною установок HIMARS Росія вже неодноразово стверджувала, що вона регулярно знищує їх. Підтвердження таких заяв досі немає.

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