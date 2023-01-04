Зазначається, що США можуть передати додаткові установки HIMARS.

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки готують новий пакет воєнної допомоги Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський у Twitter. За його словами, туди можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник РНБ Джон Кірбі. Він зазначив, що нова допомога може включати додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS", - написав Комадовський.

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Війна в Україні: допомога США

7 грудня 2022 року Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становить 847,3 мільярда доларів, з них 800 мільйонів доларів для України.

9 грудня стало відомо, що США планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 мільйонів. Пентагон включить до переліку озброєння ракети для пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee та генератори.

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