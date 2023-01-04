Одна з них нібито завдавала ударів по Макіївці.

У Міноборони РФ придумали, що змогли знищити аж п'ять пускових установок американським систем залпового вогню HIMARS.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", спочатку у російському відомстві заявили про "знищення" однієї пускової установки HIMARS, але згодом заявили про ще чотири.

За версією росіян, нібито знищено одну установку, яка завдавала ударів по базі "мобіків" у Макіївці. Ще чотири HIMARS нібито "знищили" у Дружківці.

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Як HIMARS знищує росіян

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США передали нашій країні 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Станом на початок листопада всі вони залишилася цілими і продовжували використовуватися для протистояння збройній агресії РФ. Це підтверджують як українська, так і американська сторони.

Однак росіяни регулярно звітують про "знищення" HIMARS. Зокрема, влітку окупанти вчергове збрехали, видавши знищену вантажівку за американську HIMARS. Фейк швидко викрили.

HIMARS стріляють реактивними снарядами, які російський ЗРПК не здатний збити. Він призначений для знищення низьколітаючих малошвидкісних цілей, а боєприпаси до HIMARS на вильоті розганяються до 1000 метрів за секунду.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Антонівський міст підірвали не росіяни при відступі на Херсонщині, а знищив HIMARS.

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