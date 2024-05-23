У такий спосіб московські війська намагаються змусити українців покинути свої позиції, стверджують чиновники в Україні і США.

Росія застосовує заборонену хімзброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні, щоб послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.

Як пише The Wall Street Journal, американські та українські офіційні особи, а також медики, солдати та міжнародні дослідники кажуть, що використання Росією забороненої хімзброї на полі бою стає дедалі частішим, оскільки Москва нарощує наступ.

На початку цього місяця США оголосили про введення санкцій проти російських компаній та державних органів, які беруть участь у створенні та постачанні хімічної зброї, що використовується на фронті, особливо виділивши хлорпікрін. Цей хімічний агент, який іноді використовується в пестицидах, був поставлений на озброєння під час Першої світової війни і заборонений до застосування в бою Конвенцією про заборону хімічної зброї, яку Росія підписала.

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Ден Касзета, експерт із хімічної зброї, молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, каже, що хлорпікрин токсичний для людей і тварин, а також діє як подразник. Залежно від ступеня впливу газ може обпекти шкіру, викликати подразнення слізних проток і утруднити дихання, не кажучи вже про захист від нападників. За словами Касцети, на зміну цьому хімікату прийшли більш сучасні речовини, які іноді використовуються поліцією як сльозогінний газ і відомі як CN і CS, які також заборонені конвенцією.

"За словами капітана Дмитра Сергієнка, помічника командира Аналітичного центру сил забезпечення української армії, який займається аналізом застосування хімічної зброї на фронті, всі три ці речовини використовуються росіянами на полі бою. Хоча його група здебільшого реєструє застосування CN і CS у районі, який вони відстежують, вони також знайшли дві гранати, що містять хлорпікрин, на залишених російських позиціях", - пише WSJ.

Українці відстежують застосування хімічної зброї на фронті з лютого 2023 року, і кількість підтверджених інцидентів неухильно зростає. Станом на 3 травня Сили підтримки підтвердили 1891 таку атаку з моменту початку відстеження даних, 444 з них - у квітні, що на 71 підтверджений інцидент більше, ніж місяцем раніше. Ці цифри - неповна картина, оскільки через інтенсивність бойових дій часто неможливо дістатися до місця, де було застосовано газ, щоб узяти проби або опитати солдатів, зазначає WSJ.

Лейтенант Віталій Катрич, військовий медик, який працює на стабілізаційному пункті поблизу фронту, каже, що траплялися випадки, коли кожен другий пацієнт, якого він лікував, зазнавав впливу отруйного газу. За його словами, щойно росіяни отримують партію, вони використовують її постійно, поки вона не закінчиться.

Застосування Росією хімзброї в Україні

Нещодавно Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти російських організацій, пов'язаних із програмами зі створення хімзброї. У заяві йдеться, що війська РФ застосовують проти українських солдатів задушливий агент хлорпікрин.

Як заявила помічниця директора "Європейського центру" в американському аналітичному центрі Atlantic Council Емма Нікс, якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до масштабнішого і смертоносного застосування хімічної зброї.

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