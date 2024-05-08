Він закликає уряд Великої Британії допомогти Україні захистити військовослужбовців.

Росія використовує хімічну зброю, щоб вигнати українських солдатів з окопів на лінію вогню. На фронті в Україні її застосовують у промислових масштабах.

Про це пише полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон у колонці для Telegraph. Він каже, що на власному досвіді переконався, наскільки смертоносною може бути путінська хімзброя.

"Не в силах зломити дух і стійкість київських військ за допомогою звичайних озброєнь, Кремль вдається до газових атак у стилі Першої світової війни. У той час як державні діячі Заходу зайняті спробами уникнути ескалації, якою Путін і його бандити погрожують майже щодня, Росія обдурила наших лідерів, змусивши їх ігнорувати хімічну загрозу", - пише він. Відео дня

За його словами, протягом останнього року російські загарбницькі війська застосовували хімічну зброю в промислових масштабах і з великим ефектом. "Застосовуваний газ CS ("Бузок" - УНІАН) перебуває на лівому кінці шкали смертоносності хімзброї, і його застосування за певних обставин є законним - здебільшого для придушення громадянських протестів і непокори. Але саме цю двозначність і очевидне бажання Заходу не вплутуватися рішуче в цю складну війну Путін використовує, як диригент використовує оркестр", - пише він.

Полковник каже, що хімічна зброя чинить руйнівний ефект на незахищених солдатів, водночас психологічна шкода в десятки разів перевершує фізичну. "Це жахливо геніальна зброя, і якщо у вас немає моралі і нікому вас зупинити, ви використовуватимете її постійно. У Путіна і його бандитів немає ні того, ні іншого, і він використовує їх з великим ефектом і без страху відплати", - підкреслює він.

Він закликає надати Україні обладнання для захисту, а також навчити українських солдатів виживати в таких атаках: "Я робив це в Сирії та Іраку, і це спрацює і в Україні. Коли сирійські мирні жителі сотнями гинули від хімічних атак Асада, а іракські солдати, яких я консультував, зазнавали атак хімічної зброї ІД, ми давали їм спорядження і навчання і спостерігали, як втрати помітно знижувалися".

За його словами, зброя, яку використовують росіяни, діє лише кілька хвилин і для захисту від неї не потрібне особливе екіпірування - достатньо звичайного протигаза. "Ми, як і раніше, є провідним виробником протигазів у всьому світі. Настав час і нам вийти на новий рівень", - закликав експерт.

Застосування хімічної зброї в Україні:

У березні посол України в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що загарбники збільшують обсяги використання хімзброї в Україні, з початку цього року зафіксували вже 346 таких випадків.

Нещодавно Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти російських організацій, пов'язаних із програмами зі створення хімзброї. У заяві йдеться, що війська РФ застосовують проти українських солдатів задушливий агент хлорпікрин.

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