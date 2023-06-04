Також окупанти захопили довколишні будинки місцевих жителів.

В Якимівці Мелітопольського району окупанти перетворили дитячий садок на військову базу, повідомляти "РІА-Мелітополь".

Відзначається, що на території садка вони поставили БТРи та іншу техніку, а в групах розквартирували солдатів. Крім того, окупанти захопили довколишні будинки місцевих жителів і розмістилися з великим комфортом.

"Російські фашисти продовжують діяти за заповітами свого фюрера, а саме ховатися за спинами жінок і дітей", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що таким чином російські військові намагаються захистити особовий склад та матеріальну базу.

"Після прильотів від ЗСУ фашисти піднімають виття про обстріли "мирних об'єктів". Тільки чомусь вивозять звідти трупи людей у формі і згорілу техніку...", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі останнім часом постійно "хтось невдало курить". Так, 3 червня біля села Долинське підірвані залізничні рейки, по яких окупанти перевозили військову техніку та особовий склад.

Щоб уникнути ударів ЗСУ, окупанти в місті намагаються сховатися в цивільних спорудах. Раніше повідомлялося, що в Мелітополі окупанти розмістилися в церкві разом з військовою технікою, а своїх поранених завезли в дитячий санаторій.

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