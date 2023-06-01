Своїх поранених завезли у дитячий санаторій.

У Мелітополі окупанти розмістились у церкві разом з військовою технікою, а своїх поранених завезли у дитячий санаторій.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою", - зазначає Генштаб.

Також повідомляється, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.

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"В населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Мелітополі

Мелітополь вже тривалий час знаходиться під окупацією. В місті постійно відбуваєься "бавовна", а росіяни бояться сил спротиву і намагаються виловлювати проукраїнськи налаштованих громадян.

Так у кінці травня в тимчасово окупованому Мелітопольському районі двічі пролунали вибухи у місцях розташування окупантів. А у самому Мелітополі також прогриміли потужні вибухи.

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