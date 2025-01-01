Російські загарбники навіть у новорічну ніч хотіли зробити українцям боляче.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську атаку, внаслідок якої є постраждалі.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні. Сто одинадцять ударних дронів проти наших міст. Більша частина не досягла своїх цілей завдяки нашим засобам ППО, нашим мобільним вогневим групам і системам РЕБ. Але, на жаль, на цей час відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним і близьким. Також є постраждалі та руйнування. Усі служби задіяні", - відзначив Зеленський.

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Глава держави висловив вдячність усім тим, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців.

"Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя. Дякую вам!", - повідомив президент.

Що ще відомо про цю атаку Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 січня 2025 року російські загарбники атакували 111-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів Україну. Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Ще 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь.

При цьому, у Києві від російської атаки одна людина загинула. Під час розбору завалів було знайдено тіло загиблої жінки.

Також повідомлялося про шістьох постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані.

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