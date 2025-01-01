Збито 63, а ще через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів Україну.

Про це повідомляє командування Повітряних сил України у Telegram.

"У ніч на 1 січня 2025 року (із 20.30 31 грудня) противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим". – сказано в повідомленні.

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Зазначається, що збито 63 ворожих БПЛА, а ще 46- не досягли цілі.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Атака Росії дронами по Україні - що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, зокрема, ворог атакував столицю України. В Києві шестеро людей постраждали внаслідок атаки Росії на Київ уночі 1 січня. Двоє з них були госпіталізовані. Чотирьом медики надали допомогу на місці, у тому числі вагітній жінці.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, внаслідок атаки було загоряння в Печерському районі.

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