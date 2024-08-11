Унаслідок удару загалом загинули 14 людей, у тому числі діти - 9, 11 та 16 років.

Поліцейські ідентифікували всіх загиблих, яких 9 серпня вбила російська ракета у Костянтинівці на Донеччині. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Криміналісти поліції завершили процес ідентифікації та упізнання 8 тіл загиблих. Унаслідок удару загалом загинули 14 людей, серед них троє дітей — 9, 11 та 16 років. Особи людей встановили за допомогою ДНК-аналізу", - інформують у відомстві.

Також зазначається, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

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Удар по Костянтинівці

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня близько 11.00 ранку окупанти вдарили ракетою "Х-38" по торговельному центру Костянтинівки. Було пряме влучання у магазин "Екомаркет", через що виникла пожежа.

Того ж дня стало відомо про 12 загиблих та 44 поранених мешканця міста. За інформацією керівника поліції Донеччини Руслана Осипенка, з 44 людей, які зазнали поранень, третина - у важкому стані.

Він зазначив, що 8 тіл потребують ідентифікації.

Згодом повідомили, що виявлено 14 тіл загиблих.Станом на вчора із 8 тіл було ідентифіковано 5: трьох жінок та двох дітей - це дівчатка 9 і 11 років.

"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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