Ідентифіковано було трьох жінок та двох дітей.

У Костянтинівці завершено розбір завалів торговельного центру, із вісьмох невстановлених тіл криміналісти ідентифікували п’ять.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зазначив, що на місці робіт рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

"Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. Із 8 невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували 5: три жінки та двоє дітей - дівчат 2012 та 2014 років народження. Залишилося ідентифікувати 3 осіб", - написав Клименко.

Відео дня

Урядовець додав, що для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Нацполіції та СБУ.

Удар по Костянтинівці

9 серпня окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області, влучивши в супермаркет. Увечері того ж дня вже було відомо про щонайменше 14 загиблих та 43 поранених.

Сьогодні у Офісі генерального прокурора України повідомили, що серед загиблих ідентифікували двох дітей, це дівчатка 9 і 11 років. У прокуратурі зазначили, що РФ вдарила по місту, попередньо, ракетою Х-38.

Вас також можуть зацікавити новини: