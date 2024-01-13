Речник ПС зазначив, що російські ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей.

Під час російської ранкової атаки у суботу, 13 січня, половина запущених аеробалістичних ракет "Кинжал" не досягла цілей.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Всього було зафіксовано пуски шести таких ракет.

"Сьогодні ми бачили шість "Кинжалів", ми про них повідомляли… Половина точно не досягла цілей – це 100%", - сказав Ігнат.

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Ззагалом понад 20 повітряних цілей, окрім восьми збитих, не досягли своєї мети. Вони або впали у полі, або зазнали впливу українських засобів радіоелектронної боротьби, або підірвалися у повітрі.

"Добре, що російські ракети не лише протидію отримують Сил оборони, а й дедалі гірше летять "точно в цель", як вони пишуть. Ми бачимо погіршення. Ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів-камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція збережеться і надалі", - додав Ігнат.

Атака на Україну 13 січня

У ніч на 13 січня і рано вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА - всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу

Сили ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 / х-55 і 1 керовану авіаційну ракету х-59. При цьому більше 20 всіх перерахованих засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, в результаті активної протидії засобами РЕБ.

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