Під час ракетного удару Росії по Україні 2 січня Польща також піднімала в небо дві пари винищувачів F-16.

Польща сьогодні вранці - вдруге за два тижні – піднімала в небо літаки у зв'язку з ракетною атакою Росії по Україні. Про це повідомили польські Збройні сили в соцмережі Х.

Повідомлялося, що у зв'язку з підвищеною активністю дальньої авіації Російської Федерації, пов'язаною з наміром завдати ударів по території України, в Польщі були активізовані "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору". Зокрема, в небо були підняті літаки і приведені в готовність наземні засоби ППО.

"Попереджаємо, що активізувалася польська і союзна авіація, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - зазначалося в повідомленні.

Відео дня

Через кілька годин було оголошено, що у зв'язку зі зменшенням рівня загрози мобілізовані сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

"ВПС Польщі постійно відстежують ситуацію на українській території і знаходяться в стані постійної бойової готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Це не перший раз, коли Польща піднімає в небо літаки. Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня Польща піднімала в небо дві пари винищувачів F-16 і повітряний заправник союзників.

У ніч на 13 січня і рано вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА - всього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу

Сили ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 / х-55 і 1 керовану авіаційну ракету х-59. При цьому більше 20 всіх перерахованих засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, в результаті активної протидії засобами РЕБ.

Вас також можуть зацікавити новини: