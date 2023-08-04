Ігнат зазначив, що в контексті боротьби з ракетним терором ворога, найдієвіше знищувати пускові установки противника.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував дослідження журналістів "Схеми" (Радіо Свобода), що ракети які Україна передала Росії у 1999 році за газові борги, країна-агресор зараз використовує по Україні.

В ефірі телемарафону на прохання підтвердити цю інформацію, він нагадав: "Дослідження ж звідки появляються - з інформаційного простору".

"Ми ж про це заявляли ще рік тому. Що ми передавали Росії літаки Ту-22, Ту-95, Ту-160, фактично за копійки, в борги за газ. Так саме передавали ракети. Відповідно ті ракети, такі як Х-22, до речі, повертаються сьогодні до нас, ось цей борг який ми віддавали. Там сотні одиниць, я не хочу помилитися у цифрах відповідних. І з тих літаків, зокрема, які ми теж передавали, також завдаються удари. Тому "маємо те, що маємо", як сказав один політик (президент України Леонід Кравчук –УНІАН)", - пояснив Ігнат .

Відео дня

Також він зазначив, що в контексті боротьби з ракетним терором ворога, найдієвіше знищувати пускові установки противника, але установки можуть бути як наземні, так і надводні, тому "треба мати чим це робити".

Зокрема, щодо кількісті кораблів чи інших пускових установок в Чорному морі, з яких Росія запускає по Україні ракети, наскільки складно може бути їх знешкоджувати, він пояснив, що ракети "Калібр" запускаються з кораблів. Їхню кількість можна оцінити по даним, які надає ВМС ЗСУ в своїх звітах по плавзасобах противника в морі, щодо кількості підводних і надводних човнів. "Ви бачите, інколи вони (росіяни-УНІАН) теж там терплять невдачі, коли їх якісь там дрони надводні атакують. Тут питання одне", - сказав Ігнат.

За його словами, інше питання, в берегових наземних пускових установках ворога, які потрібно знищувати, але для цього теж треба мати відповідні засоби.

"Такі, як береговий комплекс "Бал", або береговий комплекс "Бастіон", який ракетами "Онікс" атакував Одещину разом з ракетами Х-22 нещодавно. Звичайно, раціональніше знищувати самі комплекси берегові, тому що з ракетами "Онікс" боротися треба мати засоби і важко це робити. Безумовно, треба мати засоби для того і ми всі знаємо які", - акцентував Ігнат

Він додав, що потрібні оперативно-тактичні комплекси. "Такі як ATACMS, який би міг на нашому Кримському півострові навести лад. І так саме - літаки, які могли би протистояти як кораблям, з яких летять "Калібри", так і цим комплексам які знаходяться в Криму. Літаки F-16 мають величезну номенклатуру озброєння – це десятки засобів, які можуть вражати цілі і наземні, і надводні",- констатував Ігнат.

Війна в Україні - цікаві новини

01 серпня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Україна сподівається отримати від Німеччини та США далекобійні крилаті ракети TAURUS та ATACMS, які є схожими за характеристиками до Storm Shadow і SCALP, які вже є на озброєнні ЗСУ. Він пояснював, що ракети такого типу допоможуть українським захисникам ще ефективніше нищити ворога. Зокрема, розривати логістичні ланцюги, по яких ворог отримує боєприпаси, та завдавати точних ударів по укріпленнях окупантів.

03 серпня журналісти видання "Схеми" повідомили, що Росія обстрілює Україну крилатими ракетами, які офіційно було передано Києвом Москві в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

В ніч на 4 серпня у Новоросійську (РФ) було зафіксовано низку гучних вибухів, після чого російські пабліки заявили про атаку морських дронів на військові кораблі Росії в Новоросійську. У РФ офіційно наголосили, що ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу двома дронами, порт Новоросійськ закрили для руху суден.