Україна сподівається отримати далекобійні ракети TAURUS та ATACMS, а для цього у США та Німеччині мають бути ухвалені відповідні рішення, зазначили у Повітряних силах.

Україна сподівається отримати від Німеччини та США далекобійні крилаті ракети TAURUS та ATACMS, які є схожими за характеристиками до Storm Shadow і SCALP, які вже є на озброєнні Збройних сил України.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи сюжет про розгляд урядом Німеччини питання щодо передачі Україні ракет TAURUS, яких понад 600 є на складах Бундесверу.

"Такого типу ракети ми вже маємо на озброєнні. Велика Британія і Франція поставили крилаті ракети Storm Shadow і SCALP. Ви уже бачите результати (використання цих ракет - УНІАН) на ворожій території - як палають склади боєприпасів, зокрема, в Криму як гучно було, як палало. Це ті ракети, яких в нас не було раніше, але які має ворог. Це типу Х-101 чи ті ж самі "Калібри". Це ті ж самі ракети по тактико-технічних характеристиках, схожі. Це ракети, які змінюють хід війни, які можуть завдавати високоточних ударів і дістати далеко. Це те, чого нам дуже і дуже бракує", - зазначив Ігнат.

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За його словами, TAURUS має навіть дещо кращі характеристики, аніж SCALP та Storm Shadow. Ігнат зауважив, що для отримання Україною ракет TAURUS потрібне позитивне рішення німецького уряду.

"І комплекс, який міг би допомогти Україні ще ефективніше нищити ворога, - ATACMS. Очікуємо також таке рішення (про передачу Україні - Ред.) від США", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ, наголосивши, що це дуже допоможе нашим наземним військам виганяти окупанта з української землі.

У сюжеті до цього коментаря зазначалося, що ракети TAURUS, які зберігаються на складах у Німеччині, частково потребують модернізації та підготовки для застосування. Це може зробити німецька компанія-виробник, але потрібне політичне рішення. Змусити уряд його ухвалити намагаються як опозиціонери, так і депутати від правлячої коаліції.

За допомогою TAURUSів можна, зокрема, розривати логістичні ланцюги, по яких агресор отримує боєприпаси. Ці ракети називають вбивцями бункерів, адже вони розроблені для високоточних ударів по найзахищеніших об’єктах та укріпленнях ворога. Ракети оснащені турбореактивним двигуном та системою інфрачервоного самонаведення та можуть ховатися від систем ППО, бо здатні літати на висоті 30 метрів та використовувати особливості ландшафту для маскування. Радіус дії такого боєприпасу - до 500 км.

Але офіційний Берлін наразі заявляє, що поки не планує передавати Києву далекобійні ракети. Втім, позиція може змінитися, бо коли йдеться про озброєння для України, німці орієнтуються на США, тож якщо Вашингтон ухвалить рішення про передачу Україні ракет ATACMS, то німці з високою ймовірністю зроблять те саме.

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Як повідомляв УНІАН, наразі у списку потреб України перші місця займають ракети великої дальності, зокрема, ATACMS американського виробництва, й винищувачі F-16.

Військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи можливість деокупації Криму, зазначив, що найімовірніше, українські військові не зможуть цього зробити до Різдва, оскільки їм бракує озброєння. Він наголосив, що для звільнення півострова необхідні далекобійні ракети, а також сучасні винищувачі.

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