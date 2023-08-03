Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55.

Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які офіційно було передано Києвом Москві в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Журналісти видання "Схеми" отримали текст угоди і список номерів переданих ракет і співставили з номерами тих Х-55, які армія РФ почала використовувати проти України під час повномасштабного вторгнення. Вони виявили щонайменше з десяток ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах: частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки.

Згідно з угодою між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписаною в Ялті 1999 року, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. В свою чергу Росія компенсувала Україні борг за російський газ на 275 мільйонів гривень.

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Три таких ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області – у списку переданих Москві у 1999-му році.

Одна з цих ракет наприкінці 2022-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка. Інша ракета, яку Київ також віддав Москві, влучила в будинок на Київщині, внаслідок чого постраждала дитина.

Ракетні обстріли України - деталі

Росіяни 31 липня поцілили по Кривому Рогу двома ракетами. Одна ракета влучила в будівлю навчального закладу. Інша ракета зруйнувала секцію житлового будинку з 4 по 9 поверхи. 6 людей загинуло та 81 особа отримала поранення.

Російські загарбники у ніч на середу, 2 серпня, атакували південь Одеської області дронами-камікадзе Shahed-136, випущеними з Азовського моря, вони летіли через Чорне.

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