Місцеві пабліки Донецької області підняли паніку.

У тимчасово окупованому Іловайську "приліт": місцеві пабліки публікують кадри із задимленнями.

Оновлено 13:59 За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, дісталося нафтосховищу окупантів.

Зокрема, "Типичный Донецк" стверджує, що вдарили по вулиці Текстильника.

На фото показаний уламок снаряда, який валяється посеред вулиці.

"Осколки на Текстильнику", - йдеться в повідомленні проекту.

Україна готова забезпечити ЗСУ мільйонами боєприпасів

Сьогодні глава Мінстратегпрому Олександр Камишин уточнив, Україна готова забезпечити свої армію мільйонами необхідних боєприпасів для дронів. Йдеться про боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів.

За його словами, зараз в України є понад 50 виробників як вітчизняного, так і зарубіжного ринку. Всі вони зосередяться на виконанні завдання.

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