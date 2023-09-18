У центрі Донецька "прилетіло" по будівлі, де засідає окупаційна влада міста.

У Донецьку "прилетіло" по будівлі, де базується окупаційна адміністрація на чолі з лідером угруповання "ДНР" Денисом Пушиліним. У мережі з'явилися кадри з місця удару.

Чим саме було завдано удару - ракетою або артилерійським снарядом - поки не зрозуміло. Також на поточний момент немає інформації про те, чи знаходився в ураженій будівлі хтось із керівництва окупаційної адміністрації.

Російські пабліки повідомляють, що центр Донецька обстріляли нібито з РСЗВ "Град". Також повідомляється про двох поранених. Українська влада поки офіційно ніяк не коментувала те, що трапилося.

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, в мережі з'явилися детальні фотографії російського підводного човна "Ростов-на-Дону", ураженого ракетним ударом у сухому доці Севастополя минулого тижня. Знімки свідчать про те, що підводний човен навряд чи підлягає відновленню. Для цього його довелося б транспортувати в Санкт-Петербург, де є відповідна верф. Але це дорого і неможливо, поки триває війна.

Також ми писали, що минулого тижня українська "армія дронів" вразила рекордну кількість російських гармат, якими ворог намагається зупинити контрнаступ Сил оборони України.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, протягом тижня українські воїни приділили окрему увагу гарматам окупантів: вдалося вдарити по 56 одиницям цього озброєння росіян.

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