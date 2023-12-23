Камишін зазначив, що боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах.

Українські заводи готові виробляти боєприпаси для дронів. Про це заявили у Мінстратегпромі, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про виробництво мільйона дронів у 2024 році.

"По боєприпасах для дронів - спроможності для їх виробництва в нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо більше 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300г до 10 кг, різних видів", - зазначив очільник відомства Олександр Камишін.

За його словами, нова команда Міноборони зараз активно проводить випробування нових виробів і досить швидко ставить на озброєння боєприпаси для дронів, почалась системна контрактація.

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"Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - підкреслив Камишін.

Мільйон дронів для ЗСУ

Під час прес-конференції 19 грудня президент Володимир Зеленський озвучив амбітну ціль з виробництва безпілотників, заявивши, що у 2024 році Україна виробить мільйон FPV-дронів.

У свою чергу міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин повідомив, що наступного року в Україні вироблять не тільки один мільйон дронів FPV, але й тисячі ударних дронів зі значно більшою дальністю ураження.

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