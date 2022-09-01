Міноборони Росії стверджувало, що ЗСУ нібито готуються вдарити по навчальних закладах на окупованих РФ територіях.

Росія підготувала інформаційне підґрунтя для можливих ударів по українських школах 1 вересня.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні російська влада оприлюднила список шкіл на окупованих територіях, нібито попереджаючи про можливі атаки на них з боку України – в день початку навчального року 1 вересня.

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Міноборони Росії окремо стверджувало, що ЗСУ нібито готуються вдарити по цих навчальних закладах.

Ця заява, разом зі списком шкіл на окупованих територіях, може бути спробою встановити інформаційні умови для трьох можливих сценаріїв дій 1 вересня.

Перший і найбільш небезпечний сценарій. Підготовка Росії до фальшивих атак на освітню інфраструктуру на окупованих українських територіях.

Другий сценарій (найбільш ймовірний). Російська влада таким чином намагається пояснити дуже низький рівень зарахування та відвідуваності шкіл на початку навчального року.

Третій сценарій. Росія може додати до "списку" школи, які окупанти використовують як військові бази, очікуючи, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по позначеній цивільній інфраструктурі.

У цьому ж звіті Інститут вивчення війни попередив, що контрнаступ українських сил може зайняти місяці і не є швидкою операцією.

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