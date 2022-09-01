ЗСУ використовують цей час для розгрому вразливих ділянок уздовж лінії фронту, запобігаючи руйнуванню міст і сіл.

Інститут вивчення війни попередив, що контрнаступ українських сил може зайняти місяці і не є швидким процесом.

Про це йдеться у звіті ISW.

ЗСУ використовують цей час для розгрому вразливих ділянок уздовж лінії фронту, запобігаючи руйнуванню міст і сіл.

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Аналітики зазначають, що час початку контрнаступу ЗСУ відповідає деградації російського наступального потенціалу на заході Херсонської області.

Немає підстав підозрювати, що українське командування обрало недоречний час для контрнаступу, зазначають експерти. Тому в Інституті радять не піддаватися на російські інформаційні операції, що зображують український контрнаступ в Херсонській області провальним або зображують Україну безпорадною маріонеткою західних господарів.

"Міноборони Росії почало проводити інформаційну операцію з подання контрнаступу України як такого, що рішуче провалився практично відразу після того, як він був оголошений", - йдеться у звіті.

Цей наратив просувають і рашистські блогери, які традиційно критикують дії Кремля. Головна мета - переконати, що контрнаступ ЗСУ було розпочато "занадто пізно".

Також кремлівська пропаганда буде просувати тезу, що контрнаступ було розпочато Зеленським і "з політичних причин", а сам Залужний нібито його відмовляв.

"Військові дії в масштабах цього контрнаступу не увінчаються успіхом або провалом за день або за тиждень. Українські офіційні особи давно визнали, що у них немає величезної маси механізованих сил, яка потрібна була б для проведення блискавичної операції зі знищення російської оборони в Херсонській області або де-небудь ще. Замість цього вони протягом декількох місяців створювали умови, атакуючи і порушуючи російські наземні шляхи постачання, командні пункти управління і т.д.", - пояснюють аналітики.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно оголосили про контрнаступ на півдні 29 серпня. За цей час українські сили вже посунули лінію фронту, констатували в британській розвідці.

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