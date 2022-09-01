На Херсонщині знищено 6 ворожих складів боєприпасів.

Упродовж середи, 31 серпня, на півдні України наша авіація завдала 24 удари по місцях зосередження російських окупантів та їхньої техніки, озброєння і боєприпасів - по бойових позиціях, транспортних шляхах, логістичних центрах, а також опорних і командних пунктах.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи, зокрема, били по ворожих засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, станціях радіолокаційної боротьби і по пунктах управління безпілотниками, повідомило в Facebook оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

За його даними, завдяки українським воїнам на півдні знищений 201 противник, 12 ворожих танків Т-72, 18 одиниць автомобільної бронетехніки, 3 мобільних міномети, 2 самохідні артустановки, самохідна гаубиця "Акація", 5 гаубиць "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та важка вогнеметна система "Сонцепьок".

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Крім того, у Херсонському, Генічеському та Бериславському районі знищено 6 складів боєприпасів окупантів та командні пункти 331-го парашутно-десантного й 56-го десантно-штурмового полків РФ.

"Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, війська РФ рано вранці здійснили повномасштабне вторгнення в Україну і захопили частину півдня нашої держави. У командуванні армії України 29 серпня повідомили, що на Херсонщині розпочався контрнаступ наших захисників.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 31 серпня на нашій землі ліквідували 47 тис. 900 загарбників.

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