Бойовий елітний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Шаман" не займається ліквідацією російського генералітету.
Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію в іноземних ЗМІ з цього приводу.
Він зазначив, що це бойовий підрозділ спеціального призначення, "один із кількох" який діє в складі ГУР. При цьому розповів, що його назва "Шаман" – це позивний їх командира. "В народі воно якось приросло", - додав він з приводу назви. Буданов зазначив, що спецпризначенці цього підрозділу воюють "досить непогано". "Усім, з ким вони стикаються, думаю, зустрічі з ними запам'ятовуються", – додав він.
На уточнююче питання чи "Шаман" "заточений" на ліквідацію російського генералітету, Буданов відповів: "Ні. Це інші точки... Цим займаються інші люди".
"Шаман"
В батальйон "Шаман" беруть українців, які готові нищити ворога і захищати Україну.
7 серпня повідомлялося, що спецпризначенці Головного управління розвідки МО України з батальйону "Шаман" реалізували "вилазку" вглиб лівобережжя Херсонської області й "нажахали" окупантів на тимчасово захоплених територіях.
10 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону прокоментував інформацію видання The Times про батальйон "Шаман", який нібито "відкрив полювання на генералів РФ".
Юсов сказав, що подробиці про знищення російських генералів українці читатимуть з некрологів, бо спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, а й за лінією фронту.