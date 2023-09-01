Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що "Шаман" "не заточений" на ліквідацію російського генералітету.

Бойовий елітний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Шаман" не займається ліквідацією російського генералітету.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію в іноземних ЗМІ з цього приводу.

Він зазначив, що це бойовий підрозділ спеціального призначення, "один із кількох" який діє в складі ГУР. При цьому розповів, що його назва "Шаман" – це позивний їх командира. "В народі воно якось приросло", - додав він з приводу назви. Буданов зазначив, що спецпризначенці цього підрозділу воюють "досить непогано". "Усім, з ким вони стикаються, думаю, зустрічі з ними запам'ятовуються", – додав він.

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На уточнююче питання чи "Шаман" "заточений" на ліквідацію російського генералітету, Буданов відповів: "Ні. Це інші точки... Цим займаються інші люди".

"Шаман"

В батальйон "Шаман" беруть українців, які готові нищити ворога і захищати Україну.

7 серпня повідомлялося, що спецпризначенці Головного управління розвідки МО України з батальйону "Шаман" реалізували "вилазку" вглиб лівобережжя Херсонської області й "нажахали" окупантів на тимчасово захоплених територіях.

10 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону прокоментував інформацію видання The Times про батальйон "Шаман", який нібито "відкрив полювання на генералів РФ".

Юсов сказав, що подробиці про знищення російських генералів українці читатимуть з некрологів, бо спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, а й за лінією фронту.

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