Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України реалізували "вилазку" вглиб лівобережжя Херсонської області й нажахали окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Йдеться про просування батальйону "Шаман", уточнило відомство у своєму Telegram. За даними ГУР, розвідники ліквідували один підрозділ ракетних військ спецпризначення ворога.
Також відомство показало переможні фото з українськими "шаманами" та прапором, який "загубив" ворог.
Сьогодні окупанти влаштували страшну ніч для Херсона
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня українці в Херсоні стали жертвами нових обстрілів армії РФ: ворог знову бив по житловим будинкам людей та кілька разів атакував всі райони обласного центру.
За даними ОВА, є влучання по багатоквартирному будинку. Через атаку поранення отримали 12 українців, одна людина загинула. Наразі постраждалим допомагають медики.