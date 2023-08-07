Росіяни вже відчули перші наслідки та втратили ракетний підрозділ військ.

Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України реалізували "вилазку" вглиб лівобережжя Херсонської області й нажахали окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Йдеться про просування батальйону "Шаман", уточнило відомство у своєму Telegram. За даними ГУР, розвідники ліквідували один підрозділ ракетних військ спецпризначення ворога.

Також відомство показало переможні фото з українськими "шаманами" та прапором, який "загубив" ворог.

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Сьогодні окупанти влаштували страшну ніч для Херсона

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня українці в Херсоні стали жертвами нових обстрілів армії РФ: ворог знову бив по житловим будинкам людей та кілька разів атакував всі райони обласного центру.

За даними ОВА, є влучання по багатоквартирному будинку. Через атаку поранення отримали 12 українців, одна людина загинула. Наразі постраждалим допомагають медики.

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