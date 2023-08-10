Спецпідрозділи ГУР Міноборони працюють ефективно на лінії фронту і за нею, зазначив представник відомства.

В батальйон "Шаман" беруть українців, які готові нищити ворога і захищати Україну. Громадяни України дізнаються подробиці про діяльність батальйону на території Російської Федерації з некрологів російських генералів.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів в ефірі інформаційного телемарафону. Зокрема, його попросили прокоментувати інформацію видання The Times про батальйон "Шаман" відносно "відкриття полювання на генералів РФ".

"Подробиці ми будемо спостерігати, читаючи некрологи тих самих російських генералів, і власне - не тільки генералів. А те, що спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, а й за лінією фронту - це власне не новина. І головне, що це добре знають і розуміють рашисти. І знають, що відплата неминуча і може віднайти їх, де б вони не знаходились", - наголосив Юсов.

Також він нагадав, що ті російські військові, у тому числі генерали, які не хочуть виконувати злочинні накази, можуть здатися в полон в Україні.

"Україна готова прийняти різних за рангом - від рядового до генерала і командувача. Будь ласка, проект "Хочу жити" - здача в полон. Ми гарантуємо, попри те, що мова йде про вбивць, агресорів і ґвалтівників, поводження згідно з Женевськими конвенціями і міжнародним гуманітарним правом", - наголосив Юсов.

Крім того, у Юсова запитали, чи був успішним похід батальйону "Шаман" на окуповану частину Херсонщини. Водночас представник ГУР сказав, що подробиць не повідомить.

"Тому що на південному напрямку, на Херсонському напрямку, зараз йдуть надзвичайно запеклі бої, і проводяться як оборонні, так і наступальні дії, і є злагоджена позиція, що наразі ми не коментуємо ці події. Але повірте, робота там ведеться, ворог нищиться, і втрати ворога у силі і засобах великі", - сказав Юсов.

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Як писав УНІАН, 7 серпня повідомлялося, що спецпризначенці Головного управління розвідки МО України з батальйону "Шаман" реалізували "вилазку" вглиб лівобережжя Херсонської області й "нажахали" окупантів на тимчасово захоплених територіях.

Варто зазначити, що на українській землі РФ вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 10 серпня 2023 року становлять приблизно 252 200 супротивників.

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