Поява Fath-360 може призвести до серйозних змін в ударній кампанії України.

На початку вересня Росія отримала першу партію з 200 ракет Fath-360 від Ірану для посилення бомбардувань України. Однак, як пише Forbes, ці поставки можуть обернутися проти самої Росії, оскільки можуть призвести до серйозних змін в ударній кампанії України.

"Є велика ймовірність того, що угода щодо Fath-360 обернеться проти Росії. Це може стати останньою краплею для союзників України, які досі не дозволяли українцям стріляти своїми кращими американськими та європейськими боєприпасами по цілях на території Росії. З появою іранських ракет у Росії з'явилися ознаки того, що ситуація може змінитися", - пише видання.

Fath-360 - це балістична ракета із супутниковим наведенням, що перевозиться на вантажівці розміром шість на шість у складі двох, трьох, чотирьох або шести комплектів. Кожен снаряд важить 1 700 фунтів, а дальність польоту досягає 75 миль.

Відео дня

Вага і дальність Fath-360 роблять його корисним для використання на передовій або для бомбардувань міст поблизу фронту. Український оглядач Олександр Коваленко передбачив, що Росія "буде використовувати ці ракети ... для терору прикордонної зони, зокрема, Сумської та Харківської областей", водночас виключив "якийсь критичний вплив на тил [України] або зону бойових дій".

"Усе це говорить про те, що Fath-360 не є диво-зброєю. А якщо врахувати, що Росія запускає по українських містах у середньому понад 300 ракет на місяць, то перші 200 Fath-360 - надто мала кількість, щоб сильно змінити траєкторію війни, особливо якщо врахувати, що українські ППО зазвичай перехоплюють чверть ракет, що підлітають", - вважає Forbes.

При цьому росіяни можуть пошкодувати про те, що уклали союз з іранцями, оскільки російсько-іранський ракетний альянс може стати тим, що остаточно переконає західних лідерів дозволити Україні використовувати ATACMS і крилаті ракети Storm Shadow британського виробництва по цілях у глибині Росії.

Так, держсекретар США Ентоні Блінкен визнав, що прибуття Fath-360 щонайменше виправдовує ще одну розмову про обмеження. І він пообіцяв бути сприйнятливим до аргументів українців.

Іран постачає Росії ракети

Іран і Росія підписали контракт на постачання "сотень" ракет наприкінці 2023 року, повідомляють у заяві міністерства фінансів США. Російські військовослужбовці пройшли навчання з використання ракет влітку. Першу партію ракет Росія отримала на початку цього місяця.

Як зазначив експерт Олександр Мусієнко, збивати іранські ракети системами протиповітряної оборони складно. Однак боротися з ними можна в інший спосіб - знищуючи склади зберігання і пускові установки.

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, Іран відправив Росії балістичні ракети малої дальності. Він заявив, що Вашингтон має намір відповісти санкціями на крок, який ще більше втягує Тегеран у війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: