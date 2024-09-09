Він заявив, що Іран поставляє в Росію ракети і безпілотники в обмін на сою і пшеницю.

Іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Іран постачає Росії зброю - в той час, як менш ніж добу тому місія Ірану в ООН відкинула звинувачення щодо передачі балістичних ракет малої дальності в Росію.

Як заявив Ардестані в інтерв'ю Didban Iran, Іран "не втручається у війну безпосередньо", проте продає Росії зброю, щоб забезпечити свої потреби.

"Ми змушені обмінюватися товарами для задоволення наших потреб, включно з імпортом сої і пшениці. Частина бартеру включає в себе відправку ракет, а інша частина - відправку військових безпілотників у Росію", - сказав Ардестані.

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Також на запитання про те, чи може відправка балістичних ракет у Росію призвести до подальших санкцій проти Ірану, законодавець відповів, що "гірше, ніж є, вже бути не може".

"Ми даємо ракети "Хезболлі", ХАМАСу і "Хашд аш-Шаабі", то чому б не дати їх Росії?", - заявив він.

Він заявив, що оскільки НАТО допомагає Україні, то Іран також буде "підтримувати свого союзника".

"Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції завдяки партнерству з Росією. Ми імпортуємо з Росії сою, кукурудзу та інші товари. Європейці продають зброю в Україну. НАТО увійшло в Україну, то чому б нам не підтримати нашого союзника, відправивши ракети і безпілотники в Росію?" - сказав Ардестані.

Іран постачає Росії ракети

Як писав УНІАН, низка ЗМІ з посиланням на дані західних розвідок повідомили, що Іран щойно розпочав постачання до Росії своїх балістичних ракет малої дальності.

Лише за кілька годин після цього делегація Ірану в Організації Об'єднаних Націй виступила із заявою, в якій заперечувала будь-які поставки ракет і зброї в Росію.

"Позиція Ірану щодо українського конфлікту залишається незмінною. Іран вважає надання військової допомоги сторонам конфлікту, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та відходу від переговорів про припинення вогню, нелюдяним", - йдеться у заяві.

На думку експерта Євгена Дикого, Іран навряд чи може передати Росії сотні ракет. На його думку, мова швидше може йти про десятки ракет. При цьому, за його словами, За його словами, отримання Росією десятків ракет від Ірану дозволить їй робити масовані обстріли України раз на місяць.

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