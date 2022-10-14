Обійшлось без людських втрат.

На Миколаївщині ворожий дрон-камікадзе влучив по портовій інфраструктурі.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальній мережі Facebook.

"Вночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136. Шість безпілотників-самогубців знищено нашими воїнами-зенітниками. Один дрон влучив по портовій інфраструктурі у Миколаївському районі. Загиблих та постраждалих немає", - розповів він.

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Він додав, що у Чорному морі чисельність корабельного угрупування ворога складає 14 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Серед них 5 великих десантних кораблів та три носії крилатих ракет з сумарним залпом до півтора десятки "Калібрів".

Росія використовує іранські дрони

Як повідомляв УНІАН, влітку стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Водночас іранська влада заявляє, що зброя нібито потрапила до РФ через треті країни.

БПЛА "Shahed-136" (в армії РФ перейменовані на "Герань-2") неодноразово атакували українські міста. У НАТО пообіцяли надати Україні обладнання, яке допоможе у боротьбі з ними.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що зараз українські захисники збивають іранські дрони з комплексів, які нам надала Польща.

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