Міністр додав, що росіяни намагаються закупити ще декілька тисяч таких дронів.

На озброєнні у Російської Федерації сьогодні є близько трьохсот іранських дронів.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час інформаційного телемарафону.

"Близько трьохсот одиниць іранських дронів сьогодні є на озброєнні у Російської Федерації", - сказав міністр.

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Резніков додав, що росіяни намагаються закупити ще декілька тисяч таких дронів.

"Чи воно станеться, чи ні, ми з вами побачимо. Але ми маємо бути до цього готовими, тому ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи їх пригнічення, придушення. Наші військові їх збивають, вже навчилися це робити. І ми розбираємо всі деталі до нюансів. Дивимось, які електронні "мізки" в них, і відповідно готуємо різні системи протидій", - сказав він.

Росія використовує іранські дрони: що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії свої безпілотники. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану акредитації.

10 та 11 жовтня Росія завдала масованих ударів по Україні, зокрема використовуючи ці БПЛА. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за дві доби наші захисники збили 9 з 11 ворожих "Shahed-136".

У НАТО вже пообіцяли надати Україні обладнання, яке допоможе у боротьбі з іранськими дронами.

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