Україна отримає сотні пристроїв для глушіння сигналу дронів, що зробить ці літальні апарати неефективними.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Столтенберг розповів, що союзники постачають Україні пальне, зимовий одяг і медичні засоби, які є частиною підтримки, передбаченої Комплексним пакетом допомоги НАТО.

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"В рамках цього пакету, НАТО незабаром доставить в Україну обладнання для протидії безпілотним літальним апаратам із сотнями пристроїв для глушіння сигналу дронів, які зможуть допомогти зробити неефективними дрони російського і іранського виробництва, а також захистити український народ та українську критичну інфраструктуру", - наголосив Столтенберг.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

За інформацією РНБО, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області ними атакували теплоелектростанцію.

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