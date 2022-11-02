Росія, ймовірно, може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети, які несуть загрозу через величезну швидкість польоту.
Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Інат в ефірі телемарафону.
"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", - повідомив він.
За словами Ігната, Росія має дефіцит балістичних ракет. Тому агресор попросив допомоги в Ірану, який погодився надати балістику.
"Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими Росія і раніше обстрілювала Україну. Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив Ігнат.
"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - додав він.
Співпраця Росії з Іраном під час війни проти України - що потрібно знати
У серпні стало відомо, що РФ купила в Ірану тисячу дронів. Іранська влада цей факт заперечую.
Росія активно атакувала іранськими дронами-камікадзе українські об'єкти критичної інфраструктури. Українській армії вже вдалося ліквідувати понад 300 безпілотників-камікадзе.
1 листопада CNN дізнався, що іранська влада може вперше відправити російській стороні поліпшені високоточні балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля".
Юрій Ігнат говорив, що закуплені у Ірану балістичні ракети РФ може розмістити на північному кордоні нашої країни.