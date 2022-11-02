Балістика летить фактично з космосу, зазначив речник командування Повітряних сил армії України.

Росія, ймовірно, може використовувати для ударів по Україні іранські балістичні ракети, які несуть загрозу через величезну швидкість польоту.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Інат в ефірі телемарафону.

"Загроза є, вона не нова. Ми зіштовхнулися з більшою загрозою в перші дні війни, коли балістичні ракети "Іскандер-М" атакували Україну разом із "Точками У". Вони застосовувалися дуже широко по Україні", - повідомив він.

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За словами Ігната, Росія має дефіцит балістичних ракет. Тому агресор попросив допомоги в Ірану, який погодився надати балістику.

"Такий тип ракет є більш небезпечним, ніж інші, якими Росія і раніше обстрілювала Україну. Проти балістичних ракет, на жаль, немає в нас ефективного захисту. Це балістика, вона летить фактично з космосу, летить на величезній швидкості вниз. Збивати їх фактично нереально, але протидіяти можна", - пояснив Ігнат.

"Найкращий спосіб - знищити їх там, звідки їх запускають. А це дальність ракет 300 і 700 км. Тому різні методи впливу, "бавовни" є, їх ніхто не скасовував", - додав він.

Співпраця Росії з Іраном під час війни проти України - що потрібно знати

У серпні стало відомо, що РФ купила в Ірану тисячу дронів. Іранська влада цей факт заперечую.

Росія активно атакувала іранськими дронами-камікадзе українські об'єкти критичної інфраструктури. Українській армії вже вдалося ліквідувати понад 300 безпілотників-камікадзе.

1 листопада CNN дізнався, що іранська влада може вперше відправити російській стороні поліпшені високоточні балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля".

Юрій Ігнат говорив, що закуплені у Ірану балістичні ракети РФ може розмістити на північному кордоні нашої країни.

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