Україна поки не має ефективного захисту від іранських балістичних ракет.

Балістичні ракети, які Росія планує закупити в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на Північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні. 300 км одна ракета, інша ракета - 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту", - констатував Ігнат.

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За його словами, збивати ці ракети теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ЗСУ мають на озброєнні.

"У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", - пояснив Ігнат.

За його словами, росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети типу "Іскандер-М", які є на озброєні у РФ. Речник повітряної оборони пояснив, що у росіян закінчуються "Іскандери-М" і вони увже почали використовувати свій недоторканний запас.

Як Іран допомагає РФ у війні проти України

У липні цього року Росія закупила в Ірану велику партію бойових дронів Shahed-136 та Mohajer-6. За різними оцінками, їхня кількість може досягати до кількох тисяч одиниць.

29 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан, під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

Раніше була інформація, що Іран надасть для РФ високоточні ракети, а також бронежилети.

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