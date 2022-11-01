Росія може отримати від Ірану балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля", з'ясували журналісти.

Іранська влада готується відправити Росії для використання у війні проти України близько тисячі додаткових одиниць зброї, зокрема, ударні дрони і балістичні ракети.

За майбутньою поставкою з Ірану уважно стежать, оскільки це буде перший випадок відправки в РФ вдосконалених високоточних керованих ракет, пише CNN, посилаючись на слова чиновників із західної держави, яка спостерігає за іранською програмою озброєнь.

Співрозмовники вважають, що Росія отримає вантаж до кінця року.

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"...Іран готується відправити близько 1 000 додаткових одиниць зброї, в тому числі балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і більше ударних безпілотників, в Росію для використання у війні проти України", – йдеться у матеріалі.

Співпраця Ірану з Росією під час війни РФ проти України – найважливіші новини

У серпні стало відомо, що Іран продав РФ тисячу своїх дронів. Примітно, що іранська сторона заперечує продаж безпілотників російській.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія замовила у Ірану 2 тисячі 400 дронів-камікадзе.

Пізніше агентство Reuters писало, що іранська влада погодилися передати РФ балістичні ракети і більше безпілотників.

20 жовтня Генштаб Збройних сил України поділився, що до загарбників прибули іранські радники та інструктори з використання дронів.

28 числа в командуванні Повітряних сил нашої армії поділилися, що вже знищено понад 300 безпілотників-камікадзе іранського походження.

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