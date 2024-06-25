Постачання цих БМП відбуватиметься у рамках виконання безпекової угоди між Україною та Іспанією.

Іспанська влада вирішує питання щодо постачання ЗСУ бойових машин піхоти (БМП) ASCOD, які будуть вироблятися на потужностях компанії General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Іспанії.

Пропозицію щодо виробництва 50 БМП ASCOD на рік подала сама компанія уряду Іспанії. Ц япропозиція послідувала після підписання у травні безпекової угоди між Іспанією та Україною, яка передбачає надання військової допомоги на мільярд. Видання El Comercio повідомило, що дана пропозиція зараз проходить оцінку.

При цьому видання Defense Express зауважило, що для іспанського уряду таке замовлення для України у власних виробників є інвестицією у свої ж оборонні спроможності.

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Що таке ASCOD

ASCOD - це гусенична платформа із граничною вагою до 42 тонн, що означає можливість встановлення автоматичних гармат чи іншого подібного озброєння.

У вересні 2023 року стало відомо, що "Українська бронетехніка" розглядає можливості виробництва ASCOD в Україні. Для цього представники підприємства разом із Czechoslovak Group відвідали виробничі потужності GDELS в Іспанії, українці військовослужбовці випробували машину для оцінки її якостей та можливостей.

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