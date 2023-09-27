Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Безпілотники Shahed, якими Росія атакує Україну, містять понад 50 європейських електричних компонентів. Як повідомляє Guardian, про це йдеться у секретному звіті, наданому Україною своїм західним союзникам.

Згідно зі звітом, в безпілотнику Shahed-131 було виявлено 52 електричних компонента виробництва західних компаній, а в моделі Shahed-136 - 57.

П'ять європейських компаній, включаючи польську філію британської транснаціональної корпорації, названі початковими виробниками виявлених компонентів.

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"Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", - стверджується у звіті.

У той же час, наголошується, що немає ніяких свідчень про будь-які порушення з боку західних компаній, чиї компоненти були виявлені в дронах.

"Іранське виробництво БПЛА адаптувалося і в основному використовує доступні комерційні комплектуючі, поставки яких погано або взагалі не контролюються", - йдеться в доповіді. Зазначається, що, згідно з митною інформацією, "майже весь імпорт до Ірану надходить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Ріки".

Серед можливих способів протидії виробництву безпілотників у звіті, зокрема, пропонуються "ракетні удари по заводах з виробництва цих БПЛА в Ірані, Сирії, а також по потенційному виробничому майданчику в Російській Федерації".

"Вищевказане може бути здійснено силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження", - йдеться у звіті.

РФ використовує західні деталі у виробництві зброї

Раніше Україна вже заявляла про те, що в російській зброї виявлені деталі західного виробництва.

У липні цього року в Офісі президента повідомляли, що Росія атакує Україну дронами, які містять підсанкційні компоненти. У серпні в ОП заявили, що Росія продовжує виробляти вертольоти Ка-52, використовуючи західні технології.

Також раніше група дослідників встановила перелік західних компаній, чиї компоненти використовуються при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія атакує Україну. Більшість з них є американськими і лише частина припадає на Японію, Канаду і Швейцарію.

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