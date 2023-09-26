Відзначається, що представники однієї з українських оборонних компаній вже відвідали потужності корпорації General Dynamics

Україну можуть залучити до виробництва бойової машини піхоти ASCOD. Відповідну можливість розглядає американська корпорація General Dynamics

"Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя наших військових. Тому ми плануємо постачати і виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів NATO", - цитує генерального директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса прес-служба компанії у Facebook.

Відзначається, що представники компанії разом з бійцями ЗСУ та фахівцями ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки та фахівцями холдингу "Czechoslovak Group" відвідали виробничі бази General Dynamics European Land Systems в місті Труб, де ознайомилися з унікальним виробництвом колісної і гусеничної техніки з використанням сучасних технологій і відповідно до стандартів НАТО. Українські військовослужбовці порівняли БМП ASCOD з уже взятою на озброєння ЗСУ технікою.

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Платформа ASCOD універсальна і може бути оснащена різними системами озброєння – бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм і гранатометами 40 мм, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм і протитанковими керованими ракетними комплексами.

"Обговорюємо з General Dynamics European Land Systems можливість у найкоротші терміни постачати ASCOD в Україну, якнайшвидше організувати виробництво та обслуговування платформи в Україні та інтегрувати передові системи озброєння, електроніки та зв'язку для досягнення оперативної сумісності ЗСУ та НАТО", - зазначив Бельбас.

Довідка УНІАН. General Dynamics - американська аерокосмічна та оборонна корпорація. Ця компанія є розробником винищувача F-16 і виробляє танки Abrams.

Платформа ASCOD оснащена унікальними системами балістичного і протимінного захисту, що забезпечує рівень захисту відповідно до STANAG 4569 - рівень 4 для балістичного захисту - бронебійний постріл калібру 14,5 мм - і рівень 4a/4B для протимінного захисту-10 кг вибухової речовини. ASCOD знаходиться на озброєнні армій таких країн НАТО, як Іспанія, Великобританія, Австрія та інших.

Спільне виробництво зброї - останні новини

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США заявив, що Україна приєднається до виробництва необхідної зброї, зокрема, систем протиповітряної оборони. При цьому він укаазал, що таке співробітництво забезпечити нову промислову базу і нові робочі місця для України.

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