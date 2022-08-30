РФ доклала значних зусиль для посилення своїх окупаційних військ біля Херсона, зазначили у британській розвідці.

Успіх Збройних сил України у звільненні територій на Херсонщині залежатиме від здатності проведення тривалих наступальних операцій і від того, наскільки згуртованими будуть російські війська, створені з різних військових формувань.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

"З самого початку дня 29 серпня, декілька бригад Збройних сил України збільшили потужність артилерійських обстрілів у секторах лінії фронту на півдні України. Українські дальні точні удари продовжують зривати російські поповнення запасів. Наразі неможливо підтвердити маштаби українських просувань", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що з початку серпня Росія доклала значних зусиль для посилення своїх окупаційних військ на західному березі річки Дніпро біля Херсона.

"49-та загальновійськова армія Південного військового округу РФ досить імовірно була доповнена складовими частинами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Більшість підрозділів біля Херсону є ймовірно недоукомлектованими і залежать від ненадійних каналів постачання завдяки поромним і понтонним мостам через Дніпро", - заявляють у розвідці.

Водночас, інтеграція цих двох армій передбачає значну реорганізацію російських сил в Україні.

За даними розвідки, існує реальна можливість, що Росія перейшла до упорядкування кількох напівнезалежних оперативних командувань, які показали низьку ефективність на початку вторгнення.

"Якщо Україна доб'ється успіху у проведенні тривалих наступальних операцій, єдність цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня у командуванні армії України офіційно заявили про початок контрнаступу військових на Херсонщині. Просування наших воїнів супроводжується руйнуванням логістики загарбників на окупованих територіях.

У ЗСУ закликали не поспішати із заявами щодо контрнаступу наших воїнів.

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