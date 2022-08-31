Також у британській розвідці висловилися з приводу третього армійського корпусу.

Українські війська місцями відсунули лінію фронту, використовуючи відносно слабо укріплену російську оборону.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter.

У відповідь Росія, ймовірно, спробує закрити "дірки", що утворилися, відправивши у ці райони підрозділи з Донбасу.

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Російське командування також створює нові підкріплення, які повинні будуть посилити окупаційні війська, що страждають від контрнаступальних дій ЗСУ.

У британській розвідці висловилися з приводу третього армійського корпусу, який частково вже був перекинутий на Запорізький напрямок. Військові сумніваються в ефективності нещодавно сформованих батальйонів РФ.

"У третьому армійському корпусі, наймовірніше, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку", - зазначають у Лондоні.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

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