Ймовірно, українські воїни контрольовано відійшли з будівлі поблизу цієї траси.

Окупанти продовжують спроби окупувати Бахмут Донецької області. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у загарбників є деякі успіхи.

Як йдеться у новому звіті ISW, росіяни посилюють тиск на трасу Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 квітня, показують, що російські війська просунулися до Бахмутського індустріального коледжу на T0504 на південному заході міста.

Інші кадри з геолокацією свідчать про те, що українські сили здійснюють контрольований відхід з однієї будівлі вздовж T0504. Ймовірно, окупанти просувалися у цьому районі. Разом з тим, 27 квітня Генштаб України вперше повідомив, що українські війська відбили російську наземну атаку в напрямку Часого Яру, що за 9 км на захід від Бахмута.

Відео дня

Тим часом у Бахмуті продовжуються важкі бої. Росіяни продовжили наземні атаки у місті та на його околицях. Українські сили відбили російські наземні атаки в напрямку Богданівки, що у 5 км на північний захід від Бахмута.

Водночас російські "воєнкори" стверджували, що сили "Групи Вагнера" прорвали українську оборону в центрі Бахмута та продовжували атакувати українські позиції на півночі, півдні та заході міста.

Бої за Бахмут - що відбувається у місті зараз

Українські воїни б'ються за Бахмут з літа минулого року. На захоплення міста Росія кинула значні сили, окупанти називають його "другим Сталінградом".

За даними американского Інституту вивчення війни, останніми днями російським загарбникам не вдалося домогтися будь-яких успіхів в районі Бахмута.

В одному з нещодавніх інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може не відмовитися від Бахмута, оскільки захоплення міста допоможе російським військам розширити фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: