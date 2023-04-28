Крім того, в Інституті спростували заяви росіян про те, що "вагнерівці" нібито досягли головного в'їзду в Бахмут з боку Хромового.

В останні кілька днів російські окупанти не домоглися будь-яких успіхів у Бахмуті або навколо нього.

Про це йдеться у новому Звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначили аналітики, ЗСУ успішно відбивали атаки росіян в районах Оріхового, Богданівки та Іванівського поблизу Бахмута.

При цьому в Інституті спростували заяви росіян про те, що "вагнерівці" нібито досягли головного в'їзду в Бахмут з боку Хромового і перерізали основний, але не останній український логістичний шлях в місто.

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"ISW не може підтвердити цю заяву", - підкреслили аналітики.

В Інституті зазначили, що російські окупанти могли перекинути підрозділи Східного військового округу (СВО) для посилення ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.

Аналітики ISW звернули увагу на інформацію про те, що на Бахмутському напрямку вже місяць діє російська 305-та артилерійська бригада (5-та загальновійськова армія СВО), що є першою згадкою про присутність СВО під Бахмутом.

"Підрозділи 5-ї загальновійськової армії нещодавно діяли вздовж лінії фронту в Запорізькій області, а інші підрозділи СВО зазнали великих втрат під Вугледаром у західній частині Донецької області", - пояснили аналітики.

Ситуація в Бахмуті

У місті вже которий місяць йдуть запеклі бої. Але незважаючи на те що ворог кинув на захоплення Бахмута всі сили, цього йому зробити не вдається. ЗСУ завдають росіянам нищівних втрат. При цьому окупанти не втомлюються повторювати, що нібито досягають у Бахмуті певних успіхів.

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