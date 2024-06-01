Водночас у російському Міноборони значно перебільшують територіальні успіхи своїх військ.

Російські війська захопили близько 752 квадратних кілометрів української території у 2024 році.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), російські війська захопили близько 516 квадратних кілометрів у період з 1 січня 2024 року по 29 квітня 2024 року.

Хоча російські війська досягли значних тактичних успіхів на півночі Харківської області на початку травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов сильно переоцінив просування російських військ в Україні з початку 2024 року. 31 травня він заявив, що російські війська вже захопили 880 квадратних кілометрів у 2024 році.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Покровський напрямок на сьогодні залишається найнапруженішим на фронті. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишаться на Покровському напрямку. Також загарбники намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках", - йдеться у зведенні.

31 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що повільне постачання нової допомоги є найголовнішим на сьогодні ворогом.

За словами глави держави, від моменту затвердження цієї допомоги до моменту її потрапляння на фронт може пройти півроку, а то і більше часу.

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