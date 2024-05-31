Глава держави наголосив, що найголовніша сьогодні проблема - це повільність постачання військової допомоги, яка була схвалена в країнах Заходу раніше.

Повільне постачання нової допомоги є найголовнішим на сьогодні ворогом, бо від моменту затвердження цієї допомоги до моменту її потрапляння на фронт може пройти півроку, а то і більше часу. Про це під час спільної прес-конференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа сказав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, у президента запитали, з огляду на дуже важку ситуацію на полі бою, чи переживає він, що обсягів допомоги від країн Заходу може бути занадто мало і постачання відбувається занадто пізно.

"Найскладніша ситуація з часом. Найбільша проблема - це час на постачання цієї техніки. Тому що, ви розумієте, треба місяці, щоб навчатись на тій чи іншій техніці, якщо це не артилерійські снаряди, а наприклад броньовані види техніки. Тобто спочатку місяці навчатися, потім треба ще місяці на постачання. Питання у часі. Іноді ти вже можеш бути з технікою, але ворог тебе штовхає назад на не такі вже захищені позиції", - наголосив Зеленський. Відео дня

За його словами, Україна вдячна за рішення країн Заходу щодо надання нових пакетів допомоги, у тому числі вдячна США за проголосований у Конгресі великий пакет допомоги.

"Але, за цим пакетом, після голосування, ще повинні (бути) кроки узгодження, потім постачання, а якщо якась нова техніка - це тренування тощо. Тобто, від моменту прийняття пакету до моменту використання може пройти півроку і більше. І це, мені здається, на сьогодні, найголовніший наш ворог. Найголовніший наш ворог - це повільне постачання", - сказав президент.

Допомога Заходу Україні

Як повідомляв УНІАН, 12 травня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США роблять усе можливе, щоб прискорити надання військової допомоги Україні - в тому числі для створення загрози Криму. У Білому домі впевнені, що Україна може втримати фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: