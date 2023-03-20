ІТ-спеціалістам вдалося припинили роботу низки пропагандистських видань.

Українська ІТ-армія у вихідні "вимкнула" банк "Росія" та атакувала низку російських видань.

Про це IT ARMY of Ukraine повідомляє в Telegram. "На вихідних банкопад поширився на банк "Росія". Символічно, після купи регіональних назв ми поклали усю "Расію", правда? А також додали трошки інформаційної гігієни, вимкнувши купу новинних помийок. Вікенд вдався", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що українські ІТ-спеціалісти на вихідних припинили роботу пропагандистських видань "Конт" (https://cont.ws/); "Свободная пресса" (https://svpressa.ru/); "Взгляд.РУ" (https://vz.ru/); "Новости Москвы" (https://www.m24.ru/).

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У прес-службі організації також закликають громадян приєднуватись до команди волонтерів IT ARMY, заповнивши форму (https://forms.gle/BBhy8UwkjfqrfFi78).

IT-армія України - що відомо про її досягнення

Як повідомляв УНІАН, 7 березня українська ІТ-армія атакувала "Сбербанк" та банк "Тінькофф" - росіяни не могли розрахуватись картками.

8 березня українська ІТ-армія зламала російський платіжний сервіс та одного з найбільших платіжних інтернет-провайдерів Росії - компанію Payonline. 13 березня українська ІТ-армія атакувала "Росбанк".

14 та 15 березня українські ІТ-фахівці атакували два найбільші регіональні банки: "Уральський банк реконструкції та розвитку" та "Барс Банк".

Довідка УНІАН. IT ARMY of Ukraine - це спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входять понад 200 тис. волонтерів. Спільнота об’єднала українських та іноземних професіоналів.

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