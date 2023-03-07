В ІТ-армії запропонували відключимо клієнтів російських банків від цивілізації на якомога довше.

Українська ІТ-армія провела чергову кібератаку на Російську Федерацію - клієнти "Сбербанка" і "Тинькофф" не можуть розрахуватись картками на території всієї країни.

Про це повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram. "М*скальська екварінгова система не витримала нашу відповідь "Героям Слава!" полеглому герою. Клієнти "Сбербанка" і "Тінькофф" не можуть розрахуватись картками по всій країні. Давайте відключимо їх від цивілізації на якомога довше. Це ж їх власний вибір, так?" - йдеться у повідомленні.

Відео дня

IT-армія України - що треба знати про її здобутки

Як повідомляв УНІАН, у лютому українська IT-армія здійснила цифрове блокування систем вантажоперевезень у Росії.

Також минулого місяця українська ІТ-армія втрутилася в роботу одного з найбільших російських інтернет-провайдерів "Дом.ру" (ЕР-Телеком), а також отримала доступ до внутрішньої корпоративної мережі російської ІТ-компанії "Пейтранс".

1 березня українська IT-армія успішно здійснила DDoS-атаку на російську митницю. А 5 березня українська ІТ-армія атакувала найбільшого російського провайдера "Триколор" та сервіс бронювання готелів TVIL.RU.

Довідка УНІАН. IT-армія України - це спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу ІТ-армії входять понад 200 тис. волонтерів. Вона об’єднала українських та іноземних професіоналів.

Вас також можуть зацікавити новини: